На новогодних праздниках в Щекинском районе мужчина с ножом пытался ограбить женщину

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:06:34+03:00

А в Алексине поймали на воровстве представителей цыганского этноса

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9 января 2019 года, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин наградил полицейских, отличившихся при раскрытии преступлений в дни новогодних праздников.

Сотрудники отдела МВД России по Щекинскому району раскрыли разбой в отношении местной жительницы, на которую напал злоумышленник, под угрозой ножа пытавшийся похитить ее имущество. А в Алексине полицейскими были задержаны представители цыганского этноса, воровавшие колеса с машин.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов Сергей Галкин вручил сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, ОМВД России по Щёкинскому району и МОМВД России «Алексинский» почетные грамоты.

Глава органов внутренних дел региона выразил уверенность, что полицейские продолжат на высоком уровне обеспечивать безопасность граждан.