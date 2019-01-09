В Туле не убирали наледь с кровель многоквартирных домов
В настоящее время нарушения устранены на 82 объектах
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В Туле не убирали наледь с кровель многоквартирных домов. Нарушения обнаружили сотрудники управления по административно-техническому надзору и главных управлений по территориальным округам на 171 объекте. Всего в период новогодних праздников обследовали 1 010 придомовых территорий.
В настоящее время нарушения устранены на 82 объектах. 56 объектов находятся на контроле (по итогам обследования 8 января). 43 нарушения не были устранены – данные управляющие компании и хозяйствующие субъекты будут оштрафованы.