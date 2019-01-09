Возгорание в квартире в селе Мещерино погасили до приезда пожарных

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:55:20+03:00

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9 января 2019 года в 11:18 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-26.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате обгорел диван.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Причина пожара устанавливается.