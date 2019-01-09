9 Янв. 2019 2019-01-09T14:45:22+03:00

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9 января 2019 года в 11:20 на улице Центральной в деревне Горюшино в Туле загорелся дом.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ОП ПСЧ-1 и ПЧ-90.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.