В деревне Горюшино в Туле загорелся дом
Причина пожара в Туле устанавливается
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9 января 2019 года в 11:20 на улице Центральной в деревне Горюшино в Туле загорелся дом.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ОП ПСЧ-1 и ПЧ-90.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.