В ночь на 10 января в Туле будут ограничены стоянка и парковка на Льва Толстого

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:26:57+03:00

На это время владельцев просят убрать свои автомобили с указанной территории

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В ночь с 9 на 10 января 2019 года будет производиться механизированная уборка от снега парковочных карманов на Л. Толстого.

В связи с этим будут ограничены стоянка и парковка с 22:00 до 6:00 на ул. Л. Толстого на участке от ул. Фр. Энгельса до Фрунзе.

На это время владельцев просят убрать свои автомобили с указанной территории. В противном случае припаркованные машины будут эвакуированы.