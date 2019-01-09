В ночь на 10 января в Туле будут ограничены стоянка и парковка на Льва Толстого
На это время владельцев просят убрать свои автомобили с указанной территории
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В ночь с 9 на 10 января 2019 года будет производиться механизированная уборка от снега парковочных карманов на Л. Толстого.
В связи с этим будут ограничены стоянка и парковка с 22:00 до 6:00 на ул. Л. Толстого на участке от ул. Фр. Энгельса до Фрунзе.
На это время владельцев просят убрать свои автомобили с указанной территории. В противном случае припаркованные машины будут эвакуированы.