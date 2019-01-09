Девять УК Тулы накажут за отсутствие аварийных диспетчерских

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:21:49+03:00

Заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин сообщил о работе служб ЖКХ Тулы во время новогодних праздников

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По информации ЕДДС в Туле по вопросам жизнеобеспечения поступило 698 обращений граждан, что на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По управляющим компаниям поступило 263 обращения, из которых по трем выявлены нарушения, которые ликвидированы в нормативные сроки. По предприятиям жизнеобеспечения поступило 435 обращений, было 7 аварийных ситуаций и 6 нарушений.

С 30 декабря по 9 января на телефоны горячих линий было принято и отработано 80 обращений, 7 из которых касались неудовлетворительного температурного режима в квартирах.

По вопросам теплоснабжения поступило 14 обращений граждан, произошло 1 аварийное отключение, 3 нарушения.

По вопросам водоснабжения поступило 172 обращения, произошло 5 аварийных отключений, 3 нарушения.

По вопросам газоснабжения поступило 15 обращений, аварийных отключений не было.

По вопросам электроснабжения поступило 217 обращений, произошло 1 аварийное отключение, 3 нарушения.

Для круглосуточного обслуживания жилых домов у 46 управляющих организаций был заключен договор с аварийно-диспетчерской службой города Тулы (ООО «АДС г. Тулы») на аварийное обслуживание. 46 управляющих компаний имеют собственную мобильную аварийно-диспетчерскую службу.

По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова в управлении по городскому хозяйству администрации было осуществлено комиссионное обследование работы аварийно-диспетчерских служб УК.

По организации работы нареканий нет к управляющим компаниям «Строймакс», «УютДом», «Комфорт», «РЭМС», «Жилцентр», «Тулица», «21 Век», «Апрель-менеджмент».

Аварийная диспетчерская отсутствует у управляющих компаний «Новый коммунальный путь», «Ваш дом», «Жилсервис», «ЖЭК Тульский дом», «УКС города Тулы», «Внешстрой Коммунсервис», «Домофон», «Индустрия сервиса», «Левобережный». По итогам мониторинга составлен акт и передан в ГЖИ Тульской области для принятия мер в соответствии с компетенцией.