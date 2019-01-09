В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку
Плавский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины.
По предварительным данным, рано утром 9 января после тушения пожара в одном из домов, расположенных на ул. Советской с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района Тульской области обнаружено тело 64-летнего мужчины.
Следователь провел осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что пострадавший жил в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.