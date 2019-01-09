В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:08:14+03:00

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

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Плавский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины.

По предварительным данным, рано утром 9 января после тушения пожара в одном из домов, расположенных на ул. Советской с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района Тульской области обнаружено тело 64-летнего мужчины.

Следователь провел осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что пострадавший жил в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.