В супермаркете на Рязанской в Туле мужчине стало плохо
Подробности произошедшего в магазине в Туле устанавливаются
Фото очевидцев
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9 января 2019 года, примерно в 12:30 в супермаркете "Да" на улице Рязанская в Туле произошло ЧП.
Седовласому мужчине стало плохо. Гражданин 60 лет на вид внезапно стал падать. Это увидела женщина-покупатель и позвала на помощь персонал супермаркета.
Мужчину уложили на куртку посреди торгового зала и вызвали "скорую". Медики прибыли на место примерно через 15 минут, сообщают очевидцы.
Подробности произошедшего в Туле устанавливаются.