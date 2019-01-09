В супермаркете на Рязанской в Туле мужчине стало плохо

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:10:22+03:00

Подробности произошедшего в магазине в Туле устанавливаются

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9 января 2019 года, примерно в 12:30 в супермаркете "Да" на улице Рязанская в Туле произошло ЧП.

Седовласому мужчине стало плохо. Гражданин 60 лет на вид внезапно стал падать. Это увидела женщина-покупатель и позвала на помощь персонал супермаркета.

Мужчину уложили на куртку посреди торгового зала и вызвали "скорую". Медики прибыли на место примерно через 15 минут, сообщают очевидцы.

Подробности произошедшего в Туле устанавливаются.