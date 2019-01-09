10 января передвижной стоматологический комплекс приедет в Плавский район
Специалисты будут принимать пациентов без предварительной записи
Изменить размер текста:
10 января передвижной стоматологический комплекс приедет в п. Молочные Дворы Плавского района.
С 11-00 до 15-00 врачи стоматологи проведут профилактический осмотр жителей при молочнодворском ФАП ГУЗ «Плавская центральная районная больница».
Цель - выявить стоматологические заболевания, в том числе онкопатологию полости рта на ранней стадии с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Также специалисты будут лечить пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.
Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.