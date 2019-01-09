10 января передвижной стоматологический комплекс приедет в Плавский район

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:59:34+03:00

Специалисты будут принимать пациентов без предварительной записи

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10 января передвижной стоматологический комплекс приедет в п. Молочные Дворы Плавского района.

С 11-00 до 15-00 врачи стоматологи проведут профилактический осмотр жителей при молочнодворском ФАП ГУЗ «Плавская центральная районная больница».

Цель - выявить стоматологические заболевания, в том числе онкопатологию полости рта на ранней стадии с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Также специалисты будут лечить пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.