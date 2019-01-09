12 января жители Тульской области смогут пройти стоматологическое обследование
12 января жители Тульской области смогут пройти стоматологическое обследование без предварительной записи. С 9-00 до 15-00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.
В этот день все желающие смогут пройти в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
Акции состоятся по адресам:
г. Тула, ул. Кауля, д. 31;
филиал №2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;
филиал №4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.