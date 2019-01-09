9 Янв. 2019 2019-01-09T11:45:31+03:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС

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12 января жители Тульской области смогут пройти стоматологическое обследование без предварительной записи. С 9-00 до 15-00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.

В этот день все желающие смогут пройти в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

г. Тула, ул. Кауля, д. 31;

филиал №2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;

филиал №4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.