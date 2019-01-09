Мошенник в соцсети обманул на деньги жительницу Тульской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:40:53+03:00

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8 января 2019 года, как стало известно правоохранителям, жительница Дубенского района Тульской области стала жертвой мошенника в соцсети.

В интернете с ней в беседу вступил незнакомец, который представился сотрудником банка, и сообщил о начислении женщине бонусов как клиентке этого финансового учреждения. Для оформления бонусов было якобы необходимо назвать реквизиты карты, что женщина и сделала. Обнаружив списание 2500 рублей, она поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

В настоящее время полицейскими выясняются все детали случившегося.

- Сотрудники полиции напоминают жителям региона о случаях мошенничества с использованием социальных сетей. Полицейские просят граждан быть внимательными и бдительными в общении с неизвестными собеседниками на различных сайтах. Особенно в тех случаях, когда в переписке под тем или иным предлогом просят сообщить реквизиты банковских карт или перевести денежные средства, - сообщили в региональном УМВД.