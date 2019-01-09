В Туле состоится бесплатный показ финального сезона культового сериала «Время приключений»
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В субботу, 12 января, в 16:00 в тульском крастере «Октава» состоится презентация фестиваля от кураторов Маши Терещенко и Дмитрия Шлепнева и показ анимационного цикла «Эрнест и Селестина» — франко-бельгийских анимационных фильмов, основанных на одноименной серии книг для детей, написанной бельгийской писательницей и художницей Габриэль Венсан.
13 января, в 16:00, на большом экране «Октавы» покажут весь финальный сезон культового сериала «Время приключений».
Вход свободный, регистрация не требуется.