В Туле состоится бесплатный показ финального сезона культового сериала «Время приключений»

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:10:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 12 января, в 16:00 в тульском крастере «Октава» состоится презентация фестиваля от кураторов Маши Терещенко и Дмитрия Шлепнева и показ анимационного цикла «Эрнест и Селестина» — франко-бельгийских анимационных фильмов, основанных на одноименной серии книг для детей, написанной бельгийской писательницей и художницей Габриэль Венсан.

13 января, в 16:00, на большом экране «Октавы» покажут весь финальный сезон культового сериала «Время приключений».

Вход свободный, регистрация не требуется.