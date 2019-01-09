На новогодних праздниках в ДТП в Туле пострадали 19 человек

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:30:09+03:00

Об этом в ходе еженедельного городского оперативного совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков

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В период с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, в ЕДДС в Туле было направдено 9384 сообщения от граждан. В городе произошло 24 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

Кроме того, в указанный период произошло 181 ДТП, в которых пострадали 19 человек. К счастью, никто не погиб.

Также, за минувшую неделю в Туле произошло 13 пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 63 раза. В результате оказана помощь 45 гражданам, спасено два человека.