Туляки незаконно прописали 13 иностранцев

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Туле полицейские зафиксировали сразу 3 нарушения миграционного законодательства. Женщины на улицах Оружейной и Халтурина, а также мужчина с улицы Калинина фиктивно поставили на учет 13 иностранцев.

Сейчас в полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что в случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.