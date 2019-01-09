2019-01-09T10:01:19+03:00
Общество

Туляки незаконно прописали 13 иностранцев

По данным фактам проводятся процессуальные проверки
Мария ВЛАСОВА
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За минувшие сутки в Туле полицейские зафиксировали сразу 3 нарушения миграционного законодательства. Женщины на улицах Оружейной и Халтурина, а также мужчина с улицы Калинина фиктивно поставили на учет 13 иностранцев.

Сейчас в полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что в случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.

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