9 Янв. 2019 2019-01-09T09:31:45+03:00

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В Туле прошел торжественный Рождественский прием. Мероприятие состоялось 8 января в стенах тульской православной классической гимназии.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил собравшихся с Рождеством Христовым и пожелал присутствующим и всем тулякам мира и добра, а Тульской области – дальнейшего процветания.

- Уверен, что христианские ценности милосердия, сострадания, любви к ближнему всегда будут оставаться нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений. От всей души желаю Вам счастья, благополучия, мира и добра! С праздником!, - зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.