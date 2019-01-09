В Туле проводятся проверки по выявлению сосулек и наледи на крышах домов

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:00:27+03:00

Только за последние пять дней сотрудниками УАТН было обследовано 171 здание

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В Туле проводятся проверки по выявлению сосулек и наледи на кровлях многоквартирных домов. Выход на место осуществляется, в том числе по жалобе жителей. Так 67 обращений от туляков на неубранные сосульки поступили через портал «Открытый регион 71».

На данный момент устранено 87 нарушений. Находятся на контроле 56. Не исполнено в срок 43 замечания. В адрес УК направлены уведомления.

УАТН напоминает, что обязанность по удалению снежно-ледяных образований лежит на управляющих компаниях. При наличии нарушений в адрес УК выдаются требования. В случае их невыполнения УК могут быть привлечены к административной ответственности.