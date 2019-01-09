В Тульской области при пожаре пострадал человек

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:00:36+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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9 января в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:03.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.