В Тульской области при пожаре пострадал человек
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 января в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:03.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.