В Туле на ул. Жореса сгорел автомобиль "Опель Астра"
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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8 января в Туле на ул. Жореса загорелся автомобиль "Опель Астра". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:50.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела панель приборов, закоптился салон. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.