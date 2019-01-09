В Туле на ул. Жореса сгорел автомобиль "Опель Астра"

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:25:55+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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8 января в Туле на ул. Жореса загорелся автомобиль "Опель Астра". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:50.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела панель приборов, закоптился салон. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.