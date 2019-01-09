2019-01-09T08:14:48+03:00
Происшествия

В Тульской области ранним утром сгорел дом

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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9 января в д. Петровочка на ул. Школьной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:45.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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