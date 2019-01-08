2019-01-08T16:55:32+03:00
Здоровье

10 января передвижной стоматологический комплекс отправится в Воловский район

Виктория ЯКУШИНА
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10 января 2019 года состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в Воловский район, п. Горный с бригадой сотрудников филиала № 4 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Ефремов):

- зубного врача;

- медицинской сестры;

- техника по эксплуатации и ремонту оборудования;

С 10:00 до 14:00 специалистами будет проведен профилактический осмотр жителей п. Горный Воловского района при ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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