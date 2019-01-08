10 января передвижной стоматологический комплекс отправится в Воловский район
10 января 2019 года состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в Воловский район, п. Горный с бригадой сотрудников филиала № 4 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Ефремов):
- зубного врача;
- медицинской сестры;
- техника по эксплуатации и ремонту оборудования;
С 10:00 до 14:00 специалистами будет проведен профилактический осмотр жителей п. Горный Воловского района при ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.
Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.