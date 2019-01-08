Восемь человек тушили горящие дом и пристройку в деревне Кропотово

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:52:55+03:00

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8 января 2019 года в 12:57 в службу спасения сообщили о возгорании дома и пристройки, расположенных по адресу: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия пристройка выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.