Восемь человек тушили горящие дом и пристройку в деревне Кропотово
Причина пожара в Тульской области выясняется
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8 января 2019 года в 12:57 в службу спасения сообщили о возгорании дома и пристройки, расположенных по адресу: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия пристройка выгорела внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.