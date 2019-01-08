8 Янв. 2019 2019-01-08T16:33:47+03:00

Он пройдет в Туле 3 августа 2019 года

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Фестиваль «День Пряника» занесен в Национальный календарь событий 2019 года. На страницы главного событийного интернет-вестника страны он попадает второй год подряд.

Национальный календарь событий включает в себя 200 самых значимых туристических событий грядущего года. Войти в него могут лишь мероприятия, имеющие уникальное содержание исторического, культурно-познавательного, спортивного и иного характера, а также отражающие туристскую привлекательность межрегионального, национального или международного значения, способствующие развитию туризма в регионе.

В этом году на конкурс поступило более 1500 заявок из 70 регионов России. По результатам отбора сформирован рейтинг «ТОП-200 лучших событий года», в который и вошел «День пряника». Проекты оценивала конкурсная комиссия, а также на официальном портале Национального календаря событий проходило народное онлайн голосование.

Полный список мероприятий можно посмотреть на сайте.

Отметим, что IV Межрегиональный фестиваль «День Пряника» в Туле пройдет 3 августа 2019 года.