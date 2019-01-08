2019-01-08T16:33:47+03:00
Общество

Фестиваль «День Пряника» занесен в Национальный календарь событий 2019 года

Он пройдет в Туле 3 августа 2019 года
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фестиваль «День Пряника» занесен в Национальный календарь событий 2019 года. На страницы главного событийного интернет-вестника страны он попадает второй год подряд.

Национальный календарь событий включает в себя 200 самых значимых туристических событий грядущего года. Войти в него могут лишь мероприятия, имеющие уникальное содержание исторического, культурно-познавательного, спортивного и иного характера, а также отражающие туристскую привлекательность межрегионального, национального или международного значения, способствующие развитию туризма в регионе.

В этом году на конкурс поступило более 1500 заявок из 70 регионов России. По результатам отбора сформирован рейтинг «ТОП-200 лучших событий года», в который и вошел «День пряника». Проекты оценивала конкурсная комиссия, а также на официальном портале Национального календаря событий проходило народное онлайн голосование.

Полный список мероприятий можно посмотреть на сайте.

Отметим, что IV Межрегиональный фестиваль «День Пряника» в Туле пройдет 3 августа 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 января передвижной стоматологический комплекс отправится в Воловский район
Восемь человек тушили горящие дом и пристройку в деревне Кропотово
В Тульской области зарегистрировано более 2 500 случаев заболеваний ОРВИ
В 2019 году в Туле отремонтируют 47 участков автодорог
В Туле продолжает работу городской штаб дежурных
Главная елка Тулы будет радовать горожан до конца января
На ул. Михеева в Туле в ночь на 10 января ограничат движение и парковку автомобилей
Тульские кладбища убирают от снега и мусора
На улице Агеева в Туле 9 января ограничат движение
Экзотариум приглашает туляков прокачать Новый год
В Туле убирают улицы и тротуары от снега более 150 рабочих
В Туле продолжается уборка улиц и тротуаров от снега
Утром в Дубне загорелось одноэтажное строение
В Туле зарегистрировано 1 265 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом
Тулу в рамках проекта "Новогодняя столица России" посетили более 60 тысяч туристов
В Тульской области пожар оставил без кровли дом
По факту ДТП с пассажирским автобусом под Тулой, при котором пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело
В Тульской области «Рено» спровоцировал массовое ДТП: пострадал двухлетний мальчик
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
В ночь с 8 на 9 января на улицах М. Тореза и Лейтейзена в Туле будет запрещена парковка
На трассе в Тульской области столкнулись "Киа Сид" и "Ауди А6"
В Тульской области в Рождество сгорел сарай
В 2019 году в шести населенных пунктах Большой Тулы обустроят наружное освещение
В Тульской области горящий мусор в нежилой части дома тушили девять пожарных