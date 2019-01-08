В Тульской области зарегистрировано более 2 500 случаев заболеваний ОРВИ

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:32:57+03:00

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За первую неделю 2019 года в Тульской области зарегистрировано более 2 589 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 68% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели в 1,9 раза.

В Туле зарегистрировано 1 265 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Цифра также ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 65% и ниже заболеваемости предыдущей недели в 1,9 раза.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.