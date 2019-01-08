В 2019 году в Туле отремонтируют 47 участков автодорог

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:53:09+03:00

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По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» в 2019 году отремонтируют 47 участков автомобильных дорог. Также в рамках данной программы планируется провести ремонт 16 участков тротуаров общей площадью более 14 тыс. м2.

Работы запланированы по следующим адресам:

- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова);

- ул. Проезд Тимирязева;

- ул. Пушкинский проезд;

- ул. Торховский проезд;

- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Макаренко (от ул. 1-й Чистый проезд и пер. Грачевский до ул. Фестивальной);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до д.11, ул. М. Гончары);

- ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Садовый переулок);

- ул. Богучаровская (от ул. Карпова до ул. 2-й Тесницкий проезд);

- ул. Нестерова и ул. Глухополянская (от ул. Кутузова до д. 24 по ул. Глухополянская;

- ул. Комсомольская (от ул. Пузакова до Тростянского переулка);

- ул. Лобыревский переулок;

- ул. Садовый переулок;

- ул. Марата (от ул. Епифанской до Пролетарской набережной);

- ул. Денисовский переулок;

- дорога от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. 33 по ул. Садовой в с. Обидимо

- ул. Заварная (от ул. Литейная до ул. Арсенальная);

- ул. Металлургов, пос. Косая Гора;

- ул. 10-й проезд Мясново;

- ул. Колхозная (от ул. Калужская до Михалковского 2-го проезда);

- ул.19 проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова;

- ул. Архангельская в д. Ивановка;

- ул. Крестьянская в д. Ивановка;

- Обустройство конечной разворотной площадки по ул. Заводская в пос. Плеханово;

- ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);

- ул. Плеханова (от ул. Калинина до д.159 по ул. Плеханова);

дорога по д. Крутое;

- ул. Вахрушева, п. Косая Гора.