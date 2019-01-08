2019-01-08T15:56:57+03:00
Общество

В Туле продолжает работу городской штаб дежурных

Штаб работает все новогодние праздники для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения города
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В Туле продолжает работу городской штаб дежурных. 8 января на очередном заседании штаба обсуждались вопросы жизнеобеспечения областного центра.

В частности, возникли вопросы к УК «Восход». В ходе штаба было дано поручение дополнительно проверить наличие сосулек и наледи на зданиях в историческом центре города. При необходимости их удалить.

По информации МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» за прошедшие сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города поступило 890 обращений граждан.

Накануне из-за повреждения трубопровода произошло одно аварийное отключение по холодному водоснабжению в п. Петровский. Авария была устранена в нормативный срок. Водоснабжение восстановлено.

По всем возникающим вопросам жизнеобеспечения туляки могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37, 1391.

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