2019-01-08T13:50:21+03:00
Общество

Экзотариум приглашает туляков прокачать Новый год

Экспозиционные квест-игры продлятся до 13 января
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оба здания тульского экзотариума приглашают жителей города на экспозиционные квест-игры серии «Прокачай Новый год». Для участия в нем нужно взять бланк непосредственно на экспозиции в старом здании, или в сувенирном магазине Экзотариума в ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Также его можно распечатать самостоятельно, скачав его в группе зоопарка Вконтакте.

Игра в помещении на Октябрьской посвящена традициям празднования Нового Года. Посетители экспозиции в парке смогут найти в вольерах и террариумах новогодние игрушки, вписать в специальный листочек номер экспонируемого животного (на стекле или крышке террариума) и что там спрятано, после чего, если найдены все игрушки, обменять на календарь в сувенирном магазине экзотариума или в окошке кассы.

Экспозиционные квест-игры продлятся до 13 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главная елка Тулы будет радовать горожан до конца января
На ул. Михеева в Туле в ночь на 10 января ограничат движение и парковку автомобилей
Тульские кладбища убирают от снега и мусора
На улице Агеева в Туле 9 января ограничат движение
В Туле убирают улицы и тротуары от снега более 150 рабочих
В Туле продолжается уборка улиц и тротуаров от снега
Утром в Дубне загорелось одноэтажное строение
В Туле зарегистрировано 1 265 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом
Тулу в рамках проекта "Новогодняя столица России" посетили более 60 тысяч туристов
В Тульской области пожар оставил без кровли дом
По факту ДТП с пассажирским автобусом под Тулой, при котором пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело
В Тульской области «Рено» спровоцировал массовое ДТП: пострадал двухлетний мальчик
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
В ночь с 8 на 9 января на улицах М. Тореза и Лейтейзена в Туле будет запрещена парковка
На трассе в Тульской области столкнулись "Киа Сид" и "Ауди А6"
В Тульской области в Рождество сгорел сарай
В 2019 году в шести населенных пунктах Большой Тулы обустроят наружное освещение
В Тульской области горящий мусор в нежилой части дома тушили девять пожарных