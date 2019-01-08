Экзотариум приглашает туляков прокачать Новый год

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:50:21+03:00

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Оба здания тульского экзотариума приглашают жителей города на экспозиционные квест-игры серии «Прокачай Новый год». Для участия в нем нужно взять бланк непосредственно на экспозиции в старом здании, или в сувенирном магазине Экзотариума в ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Также его можно распечатать самостоятельно, скачав его в группе зоопарка Вконтакте.

Игра в помещении на Октябрьской посвящена традициям празднования Нового Года. Посетители экспозиции в парке смогут найти в вольерах и террариумах новогодние игрушки, вписать в специальный листочек номер экспонируемого животного (на стекле или крышке террариума) и что там спрятано, после чего, если найдены все игрушки, обменять на календарь в сувенирном магазине экзотариума или в окошке кассы.

Экспозиционные квест-игры продлятся до 13 января.