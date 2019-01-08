В Туле убирают улицы и тротуары от снега более 150 рабочих

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:08:57+03:00

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8 января в Туле убирают улицы и тротуары от снега около 50 единиц техники и 153 рабочих. Вывоз снега осуществляется с ул. Октябрьской, Металлургов, Макаренко, Тургеневской, Руднева.

Уборка города от снега производилась и ночью. На вывозе снега работали 11 бригад. Работы проводились на Московском шоссе, пр. Ленина, ул. Советской, Марата, Пролетарской, Руднева, Пузакова, Мира, Болдина. Об этом сообщает администрация города.