В Туле продолжается уборка улиц и тротуаров от снега

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:05:11+03:00

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Сегодня, 8 января, в работе по уборке Тулы от снега задействовано около 50 единиц техники и 153 рабочих.

На улицах работает специализированная коммунальная техника АО «Спецавтохозяйство»: 30 КДМ, 3 МТЗ, 3 грейдера, 4 самосвала, еще 5 КамАЗов задействованы на посыпке дорог противогололедными материалами. Четыре трактора марки Wille расчищают от снега тротуары.

Вывоз снега осуществляется с ул. Октябрьской, Металлургов, Макаренко, Тургеневской, Руднева.

Уборка города от снега производилась и ночью. На вывозе снега работали 11 бригад. Работы проводились на Московском шоссе, на пр. Ленина, ул. Советской, Марата, Пролетарской, Руднева, Пузакова, Мира, Болдина.