Утром в Дубне загорелось одноэтажное строение
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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8 января 2019 года, в 10:06 в службу спасения сообщили о возгорании одноэтажного строения, расположенного по адресу: Тульская область, р.п. Дубна, ул. Первомайская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-47.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.