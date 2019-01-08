Утром в Дубне загорелось одноэтажное строение

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:33:41+03:00

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8 января 2019 года, в 10:06 в службу спасения сообщили о возгорании одноэтажного строения, расположенного по адресу: Тульская область, р.п. Дубна, ул. Первомайская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-47.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.