2019-01-08T10:58:57+03:00
Общество

В Туле зарегистрировано 1 265 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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За первую неделю 2019 года, с 31 декабря по 6 января, в Тульской области зарегистрировано 2 589 случаев заболеваний ОРВИ, показатель – 17,35 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 68% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели в 1,9 раза. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

В Туле зарегистрировано 1 265 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 65% и ниже заболеваемости предыдущей недели в 1,9 раза.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

В связи с возможным заносом острых респираторных вирусных инфекций в организованные коллективы после новогодних праздников, обращаем внимание туляков на необходимые меры профилактики гриппа и ОРВИ:

- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);

- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

- используйте средства защиты органов дыхания: 4-х-слойные марлевые маски, одноразовые медицинские маски и респираторы, особенно при общении с больными людьми;

- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;

- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;

- чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры;

- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, не отправляйте детей в школу, оставайтесь дома и вызовите врача на дом.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

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