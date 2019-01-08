Тулу в рамках проекта "Новогодняя столица России" посетили более 60 тысяч туристов

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:14:59+03:00

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"Новогодняя столицТулу в рамках проектаа России" посетили более 60 тысяч туристов. Именно столько гостей побывали в городе, начиная с 7 декабря.

- Мы изначально подготовили 20 тыс. карточек гостей Тулы, но фактически их было выдано более 60 тыс. При этом мы понимаем, что далеко не все туристы оформляли эти карты, так что фактическое количество гостей, видимо, было существенно больше. Могу сказать, что гостиницы в городе в течение прошедшего месяца были забронированы и заполнены на 95-98%, - цитирует ТАСС первого заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева.

2020 год встречать в статусе "Новогодней столицей России" будет Рязань.