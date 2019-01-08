В Тульской области пожар оставил без кровли дом
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
7 января в селе Солдатское Ефремовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:29.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри, в гараже обгорела стена. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.