2019-01-08T10:43:09+03:00
Происшествия

В Тульской области пожар оставил без кровли дом

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 января в селе Солдатское Ефремовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:29.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри, в гараже обгорела стена. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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