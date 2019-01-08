2019-01-08T10:38:23+03:00
Происшествия

По факту ДТП с пассажирским автобусом под Тулой, при котором пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело

Ход расследования уголовного дела Киреевской межрайонной прокуратурой взят на контроль
Виктория ЯКУШИНА
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Напомним, ночью 3 января 2019 года, на 212 км автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП.

Пассажирский автобус «Mersedes O580-17 RHD» столкнулся с попутным тягачом «МАЗ».

В результате ДТП женщина-пассажир автобуса получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Еще шестеро пассажиров госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

По данному факту старшим следователем СО ОМВД России по Киреевскому району Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ход расследования уголовного дела Киреевской межрайонной прокуратурой взят на контроль.

Кроме того, межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог и правил перевозки пассажиров.

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