В Тульской области «Рено» спровоцировал массовое ДТП: пострадал двухлетний мальчик

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:33:21+03:00

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На 34 км дороги «Тула-Белев» Дубенского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобилем «Рено Флюенс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Ланцер», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

После этого «Рено» столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали все водители и пассажир «Тойоты», 2-летний мальчик. Ребенок находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве. Благодаря автокреслу мальчик получил незначительные травмы.