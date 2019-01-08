В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 января в деревне Большие Озерки Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:09.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.