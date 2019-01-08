В ночь с 8 на 9 января на улицах М. Тореза и Лейтейзена в Туле будет запрещена парковка
В ночь с 8 на 9 января 2019 года, на улице М. Тореза в Туле будет ограничено автомобильное движение и парковка.
На данной улице планируют производить уборку и вывоз снега.
Ограничить движение и парковку транспортных средств планируется с 19:30 8 января до 4:00 9 января.
Кроме того, в указанную ночь будет производиться механизированная уборка от снега парковки по четной стороне на улице Лейтейзена. На это время администрация города Тулы просит владельцев убрать свои автомобили с указанной территории.
В противном случае припаркованные машины будут эвакуированы. На обозначенном участке улицы установлены и действуют соответствующие дорожные знаки.
Механизированная уборка будет производиться с 00:00 часов 9 января на участке от Красноармейского проспекта до улицы Пушкинской.