В ночь с 8 на 9 января на улицах М. Тореза и Лейтейзена в Туле будет запрещена парковка

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:47:54+03:00

Об этом сообщает администрация города Тулы

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В ночь с 8 на 9 января 2019 года, на улице М. Тореза в Туле будет ограничено автомобильное движение и парковка.

На данной улице планируют производить уборку и вывоз снега.

Ограничить движение и парковку транспортных средств планируется с 19:30 8 января до 4:00 9 января.

Кроме того, в указанную ночь будет производиться механизированная уборка от снега парковки по четной стороне на улице Лейтейзена. На это время администрация города Тулы просит владельцев убрать свои автомобили с указанной территории.

В противном случае припаркованные машины будут эвакуированы. На обозначенном участке улицы установлены и действуют соответствующие дорожные знаки.

Механизированная уборка будет производиться с 00:00 часов 9 января на участке от Красноармейского проспекта до улицы Пушкинской.