На трассе в Тульской области столкнулись "Киа Сид" и "Ауди А6"
В ДТП пострадал человек
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 января на 190 км трассы М-2 "Крым" столкнулись автомобили "Киа Сид" и "Ауди А6". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:43.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и единица техники.