В Тульской области в Рождество сгорел сарай

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:29:06+03:00

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7 января в п. Черепеть Суворовского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:43.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.