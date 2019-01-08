В Тульской области в Рождество сгорел сарай
Причина пожара выясняется
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7 января в п. Черепеть Суворовского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:43.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.