2019-01-08T09:27:52+03:00
Общество

В 2019 году в шести населенных пунктах Большой Тулы обустроят наружное освещение

Работы проведут в рамках муниципальной программы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Тулы действует муниципальная программа «Комплексное благоустройство МО город Тула», одним из мероприятий которой является «Устройство средств наружного освещения».

В рамках программы будут установлены два пункта питания наружного освещения, 128 железобетонных и четыре консольных опоры, 144 светильника, проведен монтаж питающей линии протяженностью 5620 метров.

В 2019 году работы по обустройству наружного освещения запланированы в следующих населенных пунктах:

- п. Ленинский, ул. Станционная (от ул. Садовой до железнодорожного переезда);

- Веневское шоссе (от ул. Каширская до знака «Тула»);

- д. Гостеевка (ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Строителей, старая часть деревни);

- д. М. Еловая (подъездная дорога к населенному пункту);

- д. Пиваловка;

- д. Мыза.

Для удобства жителей и в целях формирования работ по устройству освещения в последующие годы, на официальном сайте администрации города Тулы размещен адресный перечень объектов для организации устройств наружного освещения, который по состоянию на 26.12.2018 включает 492 объекта.

В рамках муниципальной программы в 2018 году работы по устройству наружного освещения были проведены на 112 объектах.

Также, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» планируется обустройство освещения на придомовых территориях и общественных пространствах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области пожар оставил без кровли дом
По факту ДТП с пассажирским автобусом под Тулой, при котором пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело
В Тульской области «Рено» спровоцировал массовое ДТП: пострадал двухлетний мальчик
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
В ночь с 8 на 9 января на улицах М. Тореза и Лейтейзена в Туле будет запрещена парковка
На трассе в Тульской области столкнулись "Киа Сид" и "Ауди А6"
В Тульской области в Рождество сгорел сарай
В Тульской области горящий мусор в нежилой части дома тушили девять пожарных
В Тульской области ночью сгорел сарай
Тулячка незаконно прописала в своем доме семь мигрантов
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
Как работают тульские музеи 7 января
Как будет работать почта 7 января в Тульской области
7 января по ул. Менделеевской в Туле ограничено движение транспорта
7 января туляков приглашают на мастер-класс по колокольному звону
В тульском «Гостином дворе» была объявлена эвакуация
В православных храмах Тульской области пройдут Рождественские богослужения
На трассе в Тульской области не поделили дорогу «BMW» и «Toyota»
В Тульской области за сутки полицейские поймали трех человек с наркотиками
Погода в Туле 6 января: облачно, небольшой снег и гололедица
В тульском поселке Южный горящий сарай тушили 12 пожарных
6 января туляков приглашают на новогодние посиделки
В Тульской области молодой человек украл у пенсионерки сумку с деньгами и документами
В Тульской области пожар оставил без кровли дом
В Тульской области сгорела баня
В Туле на Казанской набережной пройдет фитнес-тренировка
В Новогоднюю столицу России вернулось «Северное шоу»
5 января туляков приглашают на лыжную экскурсию