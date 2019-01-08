В 2019 году в шести населенных пунктах Большой Тулы обустроят наружное освещение

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:27:52+03:00

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На территории Тулы действует муниципальная программа «Комплексное благоустройство МО город Тула», одним из мероприятий которой является «Устройство средств наружного освещения».

В рамках программы будут установлены два пункта питания наружного освещения, 128 железобетонных и четыре консольных опоры, 144 светильника, проведен монтаж питающей линии протяженностью 5620 метров.

В 2019 году работы по обустройству наружного освещения запланированы в следующих населенных пунктах:

- п. Ленинский, ул. Станционная (от ул. Садовой до железнодорожного переезда);

- Веневское шоссе (от ул. Каширская до знака «Тула»);

- д. Гостеевка (ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Строителей, старая часть деревни);

- д. М. Еловая (подъездная дорога к населенному пункту);

- д. Пиваловка;

- д. Мыза.

Для удобства жителей и в целях формирования работ по устройству освещения в последующие годы, на официальном сайте администрации города Тулы размещен адресный перечень объектов для организации устройств наружного освещения, который по состоянию на 26.12.2018 включает 492 объекта.

В рамках муниципальной программы в 2018 году работы по устройству наружного освещения были проведены на 112 объектах.

Также, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» планируется обустройство освещения на придомовых территориях и общественных пространствах.