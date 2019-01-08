В Тульской области горящий мусор в нежилой части дома тушили девять пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Изменить размер текста:
7 января в д. Липки Киреевского района загорелся мусор. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:54.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В нежилой части дома сгорел мусор. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.