В Тульской области ночью сгорел сарай

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:48:35+03:00

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7 января в Донском на ул. Школьной загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:28.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.