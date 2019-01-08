В Тульской области ночью сгорел сарай
Причина пожара устанавливается
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7 января в Донском на ул. Школьной загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:28.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.