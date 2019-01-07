2019-01-07T17:35:18+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 января в д. Рахлеево Арсеньевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:33.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 17 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела пристройка к дому, жилая часть дома закоптилась по всей площади, сгорела и обрушилась кровля над нежилой частью дома. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

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