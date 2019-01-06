6 Янв. 2019 2019-01-06T17:58:43+03:00

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В православных храмах Тульской области пройдут Рождественские богослужения. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершит Божественную литургию в ночь с 6 на 7 января в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы.

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Накануне Рождества сотрудники ведомства обследовали 149 культовых учреждений, где будут проводиться Рождественские богослужения.