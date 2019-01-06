На трассе в Тульской области не поделили дорогу «BMW» и «Toyota»
В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры одной из машин
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 января в 16.05 на 236 км трассы М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 25-летний молодой человек на автомобиле «BMW 325» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Toyota Avensis», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Затем «Toyota» врезалась в металлическое барьерное ограждение (МБО).
В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры автомобиля «Toyota», 34-летняя женщина и 15-летний мальчик.