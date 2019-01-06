В Тульской области за сутки полицейские поймали трех человек с наркотиками

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:01:58+03:00

По всем вышеуказанным фактам в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела

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Полицейские на ул. Максима Горького, 26 в поселке Косая Гора задержали ранее судимого и безработного жителя Алексина. При личном досмотре у него был обнаружен пакет с подозрительным веществом. Согласно заключению эксперта-криминалиста, изъятая смесь является сильнодействующим синтетическим наркотическим веществом общим весом 1,68 г.

В поселке Куркино на улице Октябрьской,44 оперативники при личном досмотре у 31-летнего безработного и ранее неоднократно судимого жителя поселка Птань обнаружили и изъяли 29,5 г марихуаны.

В Киреевском районе в частном доме у 47-летнего безработного жителя деревни Мостовая было обнаружено и изъято 156 г марихуаны.

По всем вышеуказанным фактам в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.