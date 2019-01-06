В тульском поселке Южный горящий сарай тушили 12 пожарных
Причина пожара устанавливается
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5 января в п. Южный загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:31.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и Тульский Спасательный Центр. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.
В результате происшествия деревянный сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
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