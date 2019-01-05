2019-01-05T17:51:14+03:00
Происшествия

В Тульской области молодой человек украл у пенсионерки сумку с деньгами и документами

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»
Мария ВЛАСОВА
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В полицию с заявлением обратилась 72-летняя жительница поселка Южный. Женщина сообщила, что вечером около дома 8 по Шахтерскому проезду неизвестный молодой человек отобрал сумку, в которой находились документы, банковская карта и 7 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Недалеко от места нападения была обнаружена похищенная сумка. Ее преступник выкинул после того, как завладел находящимся внутри имуществом.

Оперативники сумели установить личность молодого человека, совершившего преступление, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах поселка. Им оказался безработный и ранее судимый 24-летний житель деревни Варваровка. Он был задержании и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». При проведении обыска часть похищенного имущества изъята.

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