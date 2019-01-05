В Тульской области пожар оставил без кровли дом

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

5 января в мкр. Городок в Богородицке загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:42.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.