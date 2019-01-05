В Тульской области пожар оставил без кровли дом
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 января в мкр. Городок в Богородицке загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:42.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.