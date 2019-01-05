2019-01-05T13:37:12+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела баня

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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4 января в п. Мордвес Веневского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:46.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 20:02.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел предбанник. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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