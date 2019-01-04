2019-01-04T12:38:40+03:00
Общество

В Туле ведется кругосуточная уборка снега

Виктория ЯКУШИНА
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Ночью работы проводились на Московском вокзале, улице Оборонной и площади Ленина. В уборке города от снега задействовано 94 единицы техники и 70 человек для ручной уборки.

Предприятие АО «Спецавтохозяйство» в рабочем режиме днем продолжает убирать город от снега.

Проводятся работы на улицах Советской, Октябрьской, Тимирязева, Красноармейском проспекте, проспекте Ленина и по всем магистратральным улицам.

Также проводится вывоз куч с остановок и пешеходных переходов, обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами, прометание.

В течение дня будут задействованы 32 КДМ, 6 МТЗ, 3 грейдера, 2 снегопогрузчика, 6 самосвалов, 15 МТЗ щетка, 3 МТЗ ПСС, 2 МТЗ реагент, 5 камазов, 5 вилле, 4 погрузчика. Для ручной уборки задействовано 148 человек.

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